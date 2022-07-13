Чоловік вважає, що його дружина "висловлює антиросійські настрої" та налаштовує їхню дитину проти влади РФ.

Житель російського селища в Підмосков'ї поскаржився на власну дружину в поліцію на ґрунті розбіжностей через війну в Україні.

Про це пише видання "Московський комсомолець".

За даними видання, чоловік "попросив вжити заходів до своєї дружини", яка висловлює "антиросійські настрої" у зв'язку з війною і "налаштовує проти уряду" їх спільну дитину.

Відомо, що в країні-агресорі за статтею за "фейки про російську армію" порушено тисячі адміністративних справ і десятки кримінальних, більшість – після доносів. Наприклад, в російському місті Пенза школярі написали донос на свою вчительку, яка вирішила розповісти правду про війну в Україні та дії Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, в одному з випусків видання The Economist вийшла стаття під заголовком "Путін не зумів захопити Україну, але здобув перемогу в гнобленні Росії".

Журналісти зазначають, що війна повертає в Москву атмосферу сталінських часів. У звичай знову увійшло доносити один на одного, а страх висловлювати свою думку пронизує навіть кола близьких друзів.

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