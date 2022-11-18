Вночі російські окупанти обстріляли Нікопольский район і сам Нікополь
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь.
"Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів. Минулося без постраждалих", - учточнив він.
Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач.
"Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки. У решті районів ніч без тривог та обстрілів i на цю хвилину спокійно", - зазначив Резніченко.
Обстріли Дніпропетровщини
Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.
Так, вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвані лінії електропередач. Тоді без світла залишилися майже тисяча родин.
У ніч на 1 листопада окупанти запустили по Нікополю 40 снарядів. Ворог понівечив 14 багатоповерхових та приватних будинків. А 3 листопада РФ знову вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрона-камікадзе.