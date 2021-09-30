У Кривому Розі пацієнтів психоневрологічного інтернату зачиняли на замок у кімнаті з телевізором.
Про це повідомляє прес-служба Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини за результатами візиту до "Криворізького психоневрологічного інтернату" Дніпропетровської обласної ради.
В день візиту в закладі перебувало 312 підопічних (307 чоловіків і 5 жінок), з яких 68 є недієздатними.
Встановлено, що підопічним, які мешкають у кімнатах чотирьох житлових корпусів інтернату, не організовували змістовного дозвілля, окрім перегляду телевізора.
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"На час візиту 40 осіб були в приміщенні для денного перебування, обладнаного лавами і диванами, де забезпечено можливість перегляду телепередач. За словами підопічних, їх постійно зачиняють у цьому приміщенні на навісний замок заґратованих дверей", - йдеться у повідомленні.
На вимогу членів моніторингової групи заґратовані двері було демонтовано.
Нагадаємо, у Березківському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа-інтернат - ліцей І-ІІІ ступенів" дівчині зробили примусовий аборт.
Повідомлялося, що керівництво інтернату без попередження служби у справах дітей тиснуло на вихованку закладу, яка хотіла зберегти дитину. Протягом декількох днів в ізоляторі разом з лікарями її годували абортивними препаратами.
У поліції почали розслідування за фактом примусового аборту.