На вимогу членів моніторингової групи заґратовані двері було демонтовано.

У Кривому Розі пацієнтів психоневрологічного інтернату зачиняли на замок у кімнаті з телевізором.

Про це повідомляє прес-служба Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини за результатами візиту до "Криворізького психоневрологічного інтернату" Дніпропетровської обласної ради.

В день візиту в закладі перебувало 312 підопічних (307 чоловіків і 5 жінок), з яких 68 є недієздатними.

Встановлено, що підопічним, які мешкають у кімнатах чотирьох житлових корпусів інтернату, не організовували змістовного дозвілля, окрім перегляду телевізора.

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"На час візиту 40 осіб були в приміщенні для денного перебування, обладнаного лавами і диванами, де забезпечено можливість перегляду телепередач. За словами підопічних, їх постійно зачиняють у цьому приміщенні на навісний замок заґратованих дверей", - йдеться у повідомленні.

На вимогу членів моніторингової групи заґратовані двері було демонтовано.

Нагадаємо, у Березківському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа-інтернат - ліцей І-ІІІ ступенів" дівчині зробили примусовий аборт.

Повідомлялося, що керівництво інтернату без попередження служби у справах дітей тиснуло на вихованку закладу, яка хотіла зберегти дитину. Протягом декількох днів в ізоляторі разом з лікарями її годували абортивними препаратами.

У поліції почали розслідування за фактом примусового аборту.

Автор: Денис Прядко