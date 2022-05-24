19-річного переселенця з Харкова вирішили перевиховати культурою.

Кіровський районний суд Кропивницького зобов'язав 19-річного прихильника "русского міра" вивчити напам'ять гімн України, а також ознайомитися із класикою української літератури.

Про це рішення розповів у Telegram голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга.

Згідно з вироком суду, 19-річний харків'янин повинен вивчити напам‘ять гімн України, IX розділ Конституції про територіальний устрій, а також пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати!", вірш Сосюри "Любіть Україну". Крім того, суд вимагає, щоб хлопець прочитав повість Гоголя "Тарас Бульба" й роман Дімарова "І будуть люди".

Шульга уточнив, що вирок уже набрав чинності. Крім того, очільник Кіровоградської області поділився дотепним мемом на цю тему.

Як повідомляв УНІАН, раніше в окупованому Скадовську (Херсонська область) місцеві підлітки розлютили російського терориста, який спробував поспілкуватися з ними на тему історії.

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