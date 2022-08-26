Їх використовують для утримання, допитів та сортування військовополонених та цивільних.

Сполучені Штати Америки ідентифікували щонайменше двадцять фільтраційних таборів на тимчасово окупованих Росією територіях України. Їх використовують для утримання, допитів та сортування військовополонених та цивільних.

Про це інформує Reuters із посиланням на звіт дослідників Єльського університету за підтримки Держдепартаменту США.

Зазначається, що в процесі формування звіту використовувалися комерційні супутникові знімки та інформація з відкритих джерел. Ретельний аналіз даних допоміг з "високою точністю" ідентифікувати 21 фільтраційний табір. Зазвичай, це школи, ринки та в'язниці. Біля одного такого табору можна побачити могили, які свідчать про масові поховання.

Результати дослідження показали, що Росія та окупаційна влада "ЛДНР" створила "систему фільтрації" для сортування людей у районах, що знаходяться під російською окупацією, що є "надзвичайною ситуацією з правами людини".

У звіті зазначено, що окрім вже виявлених таборів, ще принаймні сім місць можуть бути частиною системи "фільтрації". Аналітики планують перевірити їх згодом.

Раніше УНІАН повідомляв, що до України вдалося повернути більше ніж 16 тисяч людей, які вирвалися з російських "фільтраційних таборів".

10 липня в Громадянської мережі ОПОРА повідомили, що, за приблизними даними, через фільтраційні табори окупантів пройшли понад 1 млн українців.

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