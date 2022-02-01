Останнім часом Микола Головань тяжко хворів.

Відомий український скульптор Микола Головань у Луцьку. Він останнім часом сильно хворів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Скульптор свого часу створив туристичну родзинку Луцька – Будинок з химерами. Сам художник називав його "сімейний будинок Вернісаж".

Всередині та зовні зібрано понад півтисячі скульптур, жодна з яких не повторюється. Створював їх майстер протягом сорока років. Також роботи Голованя прикрашають Центральний парк міста.

В останні кілька місяців скульптор сильно хворів. У нього були проблеми з серцем.

Влада міста планує назвати одну з вулиць на честь скульптора.

Як раніше повідомляв УНІАН, помер Тарас Мельник - "батько" фестивалю "Червона рута". Музикант пішов з життя в День Соборності України, 22 січня. Дочка розповіла, що життя Мельника забрав коронавірус. Піаністу і співзасновнику фестивалю "Червона рута" було 68 років.

"Тато був представником дуже сильного покоління - вони тоді стояли і вистояли!.. Папа був вірним сином України і все своє свідоме життя він прожив заради неї!",- додала дочка і показала фото з архівів, на якому Мельник був ще молодим.

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