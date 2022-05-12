Наразі є дві найкритичніші точки - Маріуполь і Луганський напрямок.
Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"Є дві найскладніші точки - місто Маріуполь, саме "Азовсталь", і Луганський напрямок. Найбільші обстріли на Луганщині відбуваються в районі Рубіжного, Сєвєродонецька. Також росіяни пробують сконцентруватись на Ізюмському напрямку. Також вони перекидують додаткові сили і на Луганщину і на Донеччину - живу силу і техніку", - підкреслив Денисенко.
Крім того, за його словами, українські війська відкинули росіян від Харкова на півночі та в деяких місцях наблизились до державного кордону України.
"Частина російських військ з Харківщини перекидається на Донбас. На одному з напрямків росіяни підтягнули до 300 одиниць техніки", - додав він.
Щодо Маріуполя, то радник міністра внутрішніх справ наголошує, що це є особисте питання Володимира Путіна.
"Українська влада робить все від себе залежне. Але поки що все впирається в особисту позицію Путіна і від його рішення залежить все, що буде далі відбуватись в місті Маріуполь", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, 11 травня на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зауважив, що наразі проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.
Своєю чергою Верещук заявила, що на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.
Сьогодні у Генштабі розповіли, що противник не припиняє наносити авіаудари по "Азовсталі", щоб знищити оборонців заводу.
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