Найбільші обстріли на Луганщині відбуваються в районі Рубіжного та Сєвєродонецька.

Наразі є дві найкритичніші точки - Маріуполь і Луганський напрямок.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Є дві найскладніші точки - місто Маріуполь, саме "Азовсталь", і Луганський напрямок. Найбільші обстріли на Луганщині відбуваються в районі Рубіжного, Сєвєродонецька. Також росіяни пробують сконцентруватись на Ізюмському напрямку. Також вони перекидують додаткові сили і на Луганщину і на Донеччину - живу силу і техніку", - підкреслив Денисенко.

Крім того, за його словами, українські війська відкинули росіян від Харкова на півночі та в деяких місцях наблизились до державного кордону України.

"Частина російських військ з Харківщини перекидається на Донбас. На одному з напрямків росіяни підтягнули до 300 одиниць техніки", - додав він.

Щодо Маріуполя, то радник міністра внутрішніх справ наголошує, що це є особисте питання Володимира Путіна.

"Українська влада робить все від себе залежне. Але поки що все впирається в особисту позицію Путіна і від його рішення залежить все, що буде далі відбуватись в місті Маріуполь", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зауважив, що наразі проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

Своєю чергою Верещук заявила, що на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

Сьогодні у Генштабі розповіли, що противник не припиняє наносити авіаудари по "Азовсталі", щоб знищити оборонців заводу.

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