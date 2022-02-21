Обвал міг статися через втрату несучої здатності балки перекриття.

Ймовірною причиною обвалу сходових маршів у будинку на вулиці Ставропігійській у центрі Львова стала втрата несучої здатності балки перекриття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у міській раді заявив голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

"Ймовірною причиною обвалу сходових маршів стала втрата несучої здатності балки перекриття. Вона впала нижче і потягнула сходові марші другого і третього поверхів, тому все обвалилося на перший поверх. Оглянувши балку, спеціалісти побачили, що вона досить міцна, але у місцях, де входила в мури, деревина була зношена", - сказав Зозуля.

Також чиновник зазначив, що ще влітку під час буревію тут була пошкоджена покрівля. Тоді управляюча компанія, яка обслуговує будинок, швидко все полагодила.

"Вчора мешканцям запропонували, що рятувальники їх евакуюють і переселять до інших помешкань, однак вони відмовилися. Вода та електрика в будинку є, відключили лише газ. Але це тимчасово – сьогодні газовики обстежать мережу, і якщо все добре, то газопостачання відновлять. Маємо контакти з усіма мешканцями, інформуємо про всі роботи, і якщо їм щось потрібно, то допоможемо. До кінця дня зробимо тимчасовий вхід", - додав голова райадміністрації.

За його інформацією, зараз бригада ДСНС працює спільно з альпіністами – демонтують ті елементи, які ще могли б впасти. Після цього все приберуть і будуть встановлювати риштування для забезпечення тимчасового входу до помешкань на третьому поверсі. Марші другого поверху не зруйновані і, до прикладу, мешканка другого поверху сьогодні спокійно вийшла і пішла на роботу.

Читайте такожУ Львові обвалилась сходова клітка в будинку: момент руйнування потрапив на відеоЗа чий рахунок відновлюватимуть сходи, в райадміністрації поки не вирішили. Зозуля розповів, що будинок перебуває у власності мешканців та власників нежитлових приміщень, тому саме вони повинні були б дбати про збереження його цілісності. А комунальне підприємство тільки управляє будинком. Наразі всі ремонтні роботи проводяться за кошти цієї управляючої компанії. Пізніше, коли затвердять кошторис, будуть вирішувати, хто має фінансувати роботи з відновлення сходових маршів.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого у Львові обвалилась сходова клітка в триповерховому житловому будинку по вул. Ставропігійська, 5.

Рятувальники провели евакуацію мешканців з другого та третього поверхів під’їзду. Травмованих та загиблих внаслідок обвалу немає.

Будинок на Ставропігійській – пам’ятка архітектури місцевого значення, збудований у XV-XVI ст. Тут збережена планувальна структура та фрагменти конструкції, які відносять до періодів готики та ренесансу. В ХІХ ст. будинок був реконструйований. Сьогодні використовується як житловий будинок. Будівля мурована з цегли та каменю. Має традиційний тривіконний фасад.

Зараз там є вісім квартир, але люди мешкають лише у чотирьох із них.

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