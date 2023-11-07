В даний час постраждала знаходиться в лікарні

У Києві на блокпосту автомобіль збив співробітницю прикордонної служби, яка виконувала службові обов'язки.

Як йдеться у повідомленні Нацполіції, жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована. За даними поліції, ДТП сталася вчора ввечері о 21:25 у Деснянському районі.

З'ясувалося, що правоохоронці, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем "Рено", рухався по Броварському проспекту з боку Броварів до Києва. При в'їзді в столицю водій скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту, саме в той момент, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

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В результаті військова отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Водія перевірили на стан сп'яніння, драгер показав, що чоловік був тверезий.

ДТП слідчі кваліфікували за ч.1 ст. 286 КК - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Випадки наїзду на військових на блокпостах

У ніч на 22 жовтня з боку Броварів на в'їзді до Києва автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпосту.

25 липня на блокпосту біля метро "Святошин" водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. В результаті аварії один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військових отримали травми.

26 травня вночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. В результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

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