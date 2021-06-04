Керівництво заповідника вважає, що винні у трагедії - школяр та ті, хто його супроводжував.

У Львові поховають 12-річного Артема, який загинув під час шкільної екскурсії на водоспаді Кам’янка. За фактом загибелі дитини поліція відкрила кримінальне провадження.

"Сьогодні проводжаємо.. Дуже усіх прошу помоліться за мого синочка. І хто його знав не забувайте.. згадуйте .. щоб він ще довго жив у наших серцях", - написала мама загиблого хлопчика у соцмережі.

Як йдеться в сюжеті ТСН, попри трагедію доступ до водоспаду не закрили. Там напередодні було кілька шкільних екскурсій. Комісія з питань надзвичайних ситуацій вирішила поставити додаткові стовпці і попереджувальні таблички на водоспаді, а освітян зобов’язали провести додаткові інструктажі з техніки безпеки.

Заповідник "Сколівські Бескиди", на території якого розташований водоспад, перебуває в підпорядкуванні державного агентства лісового господарства. Там вважають, що заходи безпеки на водоспаді є достатні, а трагедія трапилася через необережність школяра і недогляд тих, хто його супроводжував.

Читайте такожПід Львовом школяр загинув під час екскурсії на водоспад"Встановлено 7 вертикальних стовпчиків, через які натягнуто тросове загородження і написано “стоп”, тобто за нього переходити заборонено. Якимось чином цей хлопець опинився у небезпечній зоні, як саме - я не можу вам сказати. У тому місці, де він стояв, це металеве загородження є, воно в нормальному стані і міцне", - стверджує заступник директора державного агенства лісового господарства Василь Бандерич.

Загибель школяра на водоспаді: деталі

2 червня в селі Кам'янка Львівської області загинув 12-річний хлопчик, який разом з класом приїхав на екскурсію до водоспаду. Дитину намагалися врятувати вчителі, місцеві жителі та рятувальники, але марно.

У класної керівниці школяра після трагедії стався серцевий напад, вона потрапила до реанімації.

За фактом загибелі школяра поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла