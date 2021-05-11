За відомостями правоохоронців, дитина перебувала у квартирі без нагляду дорослих, оскільки її матір спала у нетверезому стані.

У Львові поліцейські затримали матір 2-річної дівчинки, яка загинула внаслідок падіння з вікна квартири, розташованої на восьмому поверсі.

Читайте такожУ Львові дитина випала з вікна: у трагедії підозрюють матірЯк повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, 10 травня о 8:30 на оперативну лінію «102» надійшла інформація про те, що на вулиці Шевченка у Львові, ймовірно, внаслідок падіння з висоти, загинула дитина.

На місці події правоохоронці встановили, що 2-річна дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на восьмому поверсі, де вона проживала разом зі своєю 38-річною матір’ю. Внаслідок падіння дитина отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

«Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що дівчинка перебувала у квартирі без нагляду дорослих, оскільки її матір спала у нетверезому стані», - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції повідомили матері загиблої дівчинки про підозру у вчиненні злочину за ст. 166 Кримінального кодексу ("злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування"). Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Правоохоронці затримали підозрювану в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

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Автор: Світлана Макринська