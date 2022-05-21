Демонтаж проводився за допомогою автокрана.

У Миколаєві зник з постаменту пам'ятник поетові Олександру Пушкіну, який був встановлений в парку на перетині вулиць Пушкінської і Набережної.

Про це повідомляють "Новини-N", яким до редакції місцеві жителі надіслали кадри підтвердження.

За словами мешканців міста, пам'ятник був демонтований 21 травня рано вранці. Демонтаж проводився за допомогою автокрана. Відлиту з бронзи фігуру поета зняли з гранітного постаменту і відвезли в невідомому напрямку.

Демонтовано пам'ятник за рішенням міської влади, або ж це робота активістів - не відомо.

Пам'ятник російському поетові звели в Миколаєві в 1988 році. Автор - відомий миколаївський скульптор Юрій Макушин.

Раніше в багатьох містах України знесли пам'ятники Пушкіну.

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