Протягом січня-листопада цього року офіційно стали чоловіком та дружиною 209 тис. 818 пар.

В Україні за 11 місяців зареєстровано на понад 9 тисяч шлюбів більше, ніж за відповідний період минулого року.

"В Україні за 11 місяців 2022 року зареєстровано 209 тис. 818 шлюбів, що на 9 тис. 101 більше, ніж за аналогічний період 2021 року", - сказано в повідомленні прес-служби Міністерства юстиції України у Facebook.

У Мін'юсті зазначають, що протягом 11 місяців минулого року офіційно стали чоловіком та дружиною 200 тис. 717 пар.

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"У час широкомасштабної війни українці доводять, що немає перешкод для справжнього коханн та найцінніших моментів у житті", - додали в прес-службі.

Шлюб для військових: деталі

Постановою уряду № 213 "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану" передбачено, що якщо один з наречених – військовослужбовець, то на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитись без його або її особистої присутності.

Факт реєстрації шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, також може засвідчуватися актом про укладення шлюбу, який складається безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу. Акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими.