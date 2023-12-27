За словами Марченка, міністерству ще не передали інформацію щодо потреб.

Дискусія стосовно мобілізації триває і у Міністерства фінансів є питання щодо її термінів, планів і прогнозної чисельності осіб. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час івенту Forbes.

"Я б поки що не забігав наперед, а дав можливість Генштабу разом з Міноборони знайти підходи в цьому питанні і запропонувати рішення, як вони це бачать, як бачать оптимізацію видатків чинних, бо ми виснажили наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що штучно збільшити видатки не буде можливості, адже їх просто немає. Якщо гроші потрібно буде шукати, то міністерство має знати часові рамки.

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"Їх потрібно знайти вже сьогодні, чи це березень-квітень-травень, можливо, друге півріччя. Тобто мені потрібна картина, як міністру, тоді можна буде говорити про забезпечення цих потреб", – зазначив очільник Мінфіну.

За його словами, можливо доведеться шукати додаткові доходи, додаткові джерела фінансування внутрішні. Але поки що зарано говорити про цифри, тому що несформоване розуміння потреб з боку відповідальних структур. У Мінфіну немає інформації про те, яку потребу треба буде забезпечити.

Він додав, що саме Міноборони рахує потреби ЗСУ, визначає можливі джерела оптимізації існуючих потреб і виходить з Мінфіном на спільне рішення, але до цього етапу ще не дійшли.

Посилення мобілізації

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що військові пропонують додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. 25 грудня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект про удосконалення мобілізації і військового обліку, який передбачає посилення усіх мобілізаційних процесів.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що не у компетенції військового командування подавати запити з конкретними цифрами на мобілізацію. Військове командування жодного запиту не робило на конкретні цифри.

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