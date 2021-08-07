Відкривати школи у "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах можуть заборонити.

У разі нової хвилі COVID-19 в Україні школи у "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах працюватимуть, якщо буде вакциновано 80% педагогічного складу.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, у МОЗ досліджують досвід тих країн, де спостерігається зростання рівня захворюваності, спричинене варіантом коронавірусу "Дельта".

"Ми дійсно дивилися по цій статистиці, багато країн фіксують спалахи саме в закладах освіти і не серед учнів, а серед персоналу, який обслуговує або навчає, тобто саме працівників освіти. Тому зараз відповідними змінами ми будемо забороняти відкриття шкіл у "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах, якщо там буде вакциновано менше, аніж 80% саме педагогічного складу", – сказав Кузін.

Крім того, зазначив він, багато людей інфікується штамом "Дельта" під час подорожей, виїжджаючи за кордон під час роботи або на відпочинок.

"Тому зараз також змінені правила з перетину державного кордону. І ми намагаємося не допустити потрапляння цього вірусу у великій кількості на територію України. Ми також знаємо, що певна частина припадала саме на спалах на місцях роботи. Тобто це організовані колективи, закриті приміщення, погана вентиляція. Тому зараз пріоритезували вакцинацію організованих колективів. Тому ми вивчаємо ці уроки, імплементуємо їх в Україні", – сказав головний санлікар.

Він також висловив сподівання, що нова хвиля COVID-19 буде незначною для України.

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Автор: Тамара Отовська