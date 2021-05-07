У "червоній" зоні залишилася лише Сумська область, але за показниками вона також може бути виведена з цієї зони.

В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася, у "червоній" зоні епідемічної небезпеки залишилася лише Сумська область.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, наразі понад 50% нових випадків коронавірусної хвороби за добу у світі припадають на Індію та Бразилію.

“В Україні ситуація стабілізувалася”, - зазначив він.

Ляшко додав, що наразі у “червоній" зоні залишилася лише Сумська область, однак, за індикаторами, які Міністерство охорони здоров'я отримало сьогодні зранку, й вона може бути виведена з “червоної” зони.

Тому МОЗ сьогодні готує подання до секретаріату Кабінету міністрів та Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб розглянути це питання.

Читайте такожCOVID-19 в Україні: на кінець тижня зросла кількість нових інфікованих та летальних випадків

Заступник міністра додав, що про стабілізацію ситуації з COVID-19 також свідчать і результати тестів на антиген.

Зокрема, Київ досягнув рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я показника, який свідчить про взяття інфекції під контроль. "У Києві показник виявлення позитивних випадків серед усіх протестованих не перевищує 5%. Додатково ще п'ять областей не перевищують показник у 10% позитивних випадків серед усіх протестованих (Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська і Чернівецькі області)", - розповів Ляшко.

За його словами, з лютого по квітень до “червоної” зони були включені 14 областей та Київ.

Середній термін перебування регіону в “червоному” рівні епіднебезпеки становив 37 днів.

Найшвидше впоралася Полтавська область, яка перебувала у жорстких епідобмеженнях 22 дні, найдовше - Житомирська (63 дні) та Чернівецька (52 дні) області.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи