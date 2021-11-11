За оцінками МВС, в сусідній Білорусі перебуває близько 5 тисяч мігрантів.

Українців, які проживають у районах, що межують з Білоруссю, просять інформувати правоохоронні органи про можливу появу незнайомих осіб.

Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі "Україна 24", коментуючи ситуацію з мігрантами в сусідній республіці.

За його словами, українські спецслужби і структури МВС у зв'язку з цим вже приведені в підвищену бойову готовність, ескалація кризи можлива в будь-який момент.

"Ми отримуємо своєчасно інформацію від усіх наших спецслужб, які на сьогодні стверджують, що на території Білорусі знаходиться близько 5 тисяч мігрантів з країн Близького Сходу. Ми реагуємо на всі ці можливі загрози шляхом посилення наших сил і засобів, які знаходяться в безпосередній близькості до державного кордону України", - сказав Єнін, додавши, що Україна контактує з даного питання з Польщею.

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"Нацполіція активно комунікує з населенням, попереджаючи про можливі проникнення окремих груп нелегальних мігрантів. НПУ звертається з проханням інформувати правоохоронні органи про можливу появу незнайомих осіб у прикордонних районах", - зазначив заступник міністра.

Він уточнив, що МВС також перевірить технічні засоби, що контролюють кордон України з Білоруссю.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, А також Польща та Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброя в так званій гібридній війні проти ЄС.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

Автор: Юрій Годован