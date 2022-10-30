При цьому Гроссі вважає, що Росія не погодиться залучити миротворців ООН до створення безпечної зони довкола ЗАЕС.

У перемовинах щодо створення безпечної зони довкола Запорізької АЕС є прогрес, хоча для розв'язання цього питання навряд чи зможуть залучити миротворців ООН.

Про це генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив в інтерв’ю італійському виданню Agenzia Nova.

"Ми досягли прогресу, навіть якщо переговори ще тривають і остаточне рішення ще не прийнято", - сказав він, уточнивши, що називати конкретні терміни поки що зарано.

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При цьому Гроссі вважає, що Росія не погодиться залучити миротворців ООН до створення безпечної зони довкола ЗАЕС.

"Для прямого втручання ООН потрібне погодження Ради Безпеки, де Росія має право вето: зараз я вважаю, що це малоймовірно", – заявив він.

Ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Станція та територія біля неї регулярно зазнають обстрілів окупантів.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. У своєму звіті вони заявили, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

23 жовтня країни Великої сімки (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.

В "Енергоатомі" вважають, що для вирішення ситуація на ЗАЕС повинні бути залучені миротворці ООН.

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