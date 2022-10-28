Попри посилений тиск окупантів із 6700 працівників ЗАЕС контракти з "Росатомом" підписали лише близько сотні.

Попри посилений тиск російських окупантів абсолютна більшість працівників Запорізької АЕС не підписують контракти з "Росатомом".

Як повідомляє НАЕК "Енергоатом", протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з фейковим підприємством АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує "Росатомом".

"Окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Проте ця брехня не спрацьовує. Насправді з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з "Росатомом". Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, "погодилися" під тиском загарбників. Ще 4300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.

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У "Енергоатомі" підкреслюють, що навіть попри тиск та погрози окупантів, переважна більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, продовжують чинити спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання зрадницьких контрактів.

"Звісно, серед тих, хто вже зголосився працювати на загарбників, є і добровольці, зокрема й з керівного складу станції. Свої дії вони мотивують здебільшого бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників. Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України", - зазначили в "Енергоатомі".

Для тиску на працівників на ЗАЕС прибули Аксьонов і Кірієнко

Неуспішна кампанія з підписання працівниками ЗАЕС контрактів із "Росатомом" змусила окупантів задіяти "важку артилерію", додають у "Енергоатомі". Туди сьогодні приїздили самопроголошений прем'єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов та перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко.

Зазначається, що вони намагаються переконати український персонал станції працювати на "Росатом".

"Вони мають продемонструвати бодай якісь успіхи та переконати персонал станції, яка має таке "велике значення для Росії", підписати контракти з фейковою організацією АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", якою керує "Росатом", - уточнили в українській компанії.

Захоплення росіянами Запорізької АЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС є найбільшою атомною станцією в Європі з шістьма енергоблоками ВВЕР-1000.

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія МАГАТЕ заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

17 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на окупованій ЗАЕС перебувають 500 російських військових та військова техніка.

Співробітники Запорізької АЕС не бажають співпрацювати з ворогом, ситуація на станції напружена. Фахівці з радіаційної безпеки неодноразово заявляли, що в разі аварії на ЗАЕС наслідки можуть бути катастрофічними. Світ ще не стикався з подібним ядерним шантажем.

5 жовтня президент РФ Володимир Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізькій АЕС. Російська атомна корпорація "Росатом", представники якої перебувають на окупованій Запорізькій АЕС, зареєструвала підприємство в Москві, яке буде управляти українською станцією.

У МАГАТЕ заявили, що рішення Путіна про передачу ЗАЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права.

23 жовтня країни Великої сімки (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.

За даними "Енергоатома", протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з фейковим підприємством АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує "Росатом". Попри посилений тиск та погрози окупантів працівники ЗАЕС не підписують контракти з "Росатомом".

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