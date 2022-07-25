Рада польської мови рекомендує використовувати словосполучення "в Україні" і "в Україну". Організація не вважає синтаксис "на" єдино правильним. За часів його використання межі країн і почуття державної спільності були іншими.
Відповідною інформацією поділилося видання RMF24.
За словами представників Ради польської мови, звичай писати "на" і "до" щодо сусідів Польщі сформувався в минулому, коли були інші держави і відносини.
"Це пережиток колишньої реальності, і не є проявом сумніву в суверенітеті України, Литви, Латвії, Білорусі, Словаччини чи Угорщини. Однак, незалежно від фактичних причин виникнення мовного звичаю, важливим є те, як він сприймається відповідними людьми", — повідомили в Раді.
В організації також згадали, що дискусії про застосування прийменників "на" і "в" при згадці неіндійських країн, не можна назвати чимось новим. Наприклад, вони велися навколо Литви в міжвоєнний період.
"Післявоєнні словники коректності рекомендували використовувати конструкції з прийменником "на". Тим не менш, протягом декількох років синтаксис "в Україну/Білорусь", "в Україні/Білорусі" явно стає все більш частотним в польській мові, не без значення для відображення в мові були революції в обох країнах, а останнім часом — російська агресія проти України", — додали в Раді.
Нагадаємо, раніше сьогодні, 25 липня, УНІАН повідомляв, що Польща передала нашій країні танки PT-91 Twardy. Кількість поставленої техніки не уточнювалася.
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