Рада польської мови заохочує застосування синтаксису, який вважається правильним в нашій країні.

Рада польської мови рекомендує використовувати словосполучення "в Україні" і "в Україну". Організація не вважає синтаксис "на" єдино правильним. За часів його використання межі країн і почуття державної спільності були іншими.

Відповідною інформацією поділилося видання RMF24.

За словами представників Ради польської мови, звичай писати "на" і "до" щодо сусідів Польщі сформувався в минулому, коли були інші держави і відносини.

"Це пережиток колишньої реальності, і не є проявом сумніву в суверенітеті України, Литви, Латвії, Білорусі, Словаччини чи Угорщини. Однак, незалежно від фактичних причин виникнення мовного звичаю, важливим є те, як він сприймається відповідними людьми", — повідомили в Раді.

В організації також згадали, що дискусії про застосування прийменників "на" і "в" при згадці неіндійських країн, не можна назвати чимось новим. Наприклад, вони велися навколо Литви в міжвоєнний період.

"Післявоєнні словники коректності рекомендували використовувати конструкції з прийменником "на". Тим не менш, протягом декількох років синтаксис "в Україну/Білорусь", "в Україні/Білорусі" явно стає все більш частотним в польській мові, не без значення для відображення в мові були революції в обох країнах, а останнім часом — російська агресія проти України", — додали в Раді.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 25 липня, УНІАН повідомляв, що Польща передала нашій країні танки PT-91 Twardy. Кількість поставленої техніки не уточнювалася.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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