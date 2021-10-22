Судно прибуло з Туреччини.

У морському порту "Чорноморськ" (Одеська область) судно врізалося у причал.

Як повідомив сайт Ukrainian Shipping Magazine, інцидент стався сьогодні, 22 жовтня.

Зазначається, що судно для перевезення генеральних вантажів HAKSA (прапор Палау), яке йшло з турецького порту Гебзе, зіткнулося з причалом №18, через те, що "не встигло загальмувати".

Про постраждалих не повідомляється. На знімках можна побачити, що судно та причал пошкоджені.

Відомо, що судно HAKSA побудоване у 1993 році. Дедвейт – 3 тис. 92 тонни, довжина – 86,4 м, ширина – 14,54 м.

Раніше повідомлялося, що в Одеський морський порт прибуло науково-дослідне судно "Бельгіка", подароване Бельгією Україні.

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Автор: Лариса Козова