Це порушення норм 4-ї Женевської конвенції.

Російські окупанти етапували незаконно засуджених мешканців тимчасово окупованого Крим в регіони РФ.

Як повідомляє видання "Ґрати" з посиланням на адвоката Марлена Халікова, серед етапованих – пенсіонерка з Криму Валерія Гольденберг, яку "суд" на півострові засудив її до 2 років колонії-поселення за звинуваченням у нарузі над місцем поховання військовослужбовця армії РФ з Криму, який загинув, воюючи проти України. Її вивезли до Дагестану, вона відбуватиме покарання в колонії №9 в Кизилюрті.

За інформацією представництва президента України в АРК, також в Дагестан, але в Махачкалу, вивозять і кримчанина Олександра Тарапона, якого засудили до 2,5 років за поширення антивоєнних листівок з портретом його родича-росгвардійця, який воював в Україні.

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Семеро активістів "Кримської солідарності", що займається допомогою кримчанам, яких переслідують з політичних і релігійних мотивів, вивезли з Криму до Ростовської області, звідти – по місцях позбавлення волі в регіонах РФ. Раніше їх засудили до 13-19 років позбавлення волі.

Зокрема, як повідомив "Ґратам" адвокат Еміль Курбедінов, правозахисник Сервер Мустафаєв етапований в Тамбовську область, активіст і власник кримськотатарського етноцентру "Салачик" Марлен Асанов – в Мордовію.

Громадянського журналіста Сейрана Салієва і батька 13-ти дітей Сервера Зекірьяева відправили в колонії в Тульській області. Активіста Мемета Белялова відвезли в Новгородську, а Тимура Ібрагімова – в Рязанську, очільника релігійної громади з Бахчисарайського району Едема Смаїлова – в Костромську.

Адвокат наголошує, що це порушення норм 4-ї Женевської конвенції, яка забороняє примусово вивозити населення з окупованої території, і намагається оскаржити дії російської влади.

Ситуація в окупованому Криму

Як відомо, велика частина Кримського півострова (АР Крим і Севастополь) з кінця лютого 2014 року захоплена і окупована російськими регулярними військовими частинами. Окупація півострова міжнародно не визнана і визначається як акт незаконної анексії внаслідок збройної агресії Росії.

Російські окупанти проводять в Криму політику насильницької зміни демографічного, в тому числі і етнічного, складу населення, депортуючи українців і кримських татар і заселяючи півострів російських громадян.

Населення півострова зазнає переслідування з політичних і релігійних мотивів. Зокрема, Меджліс кримськотатарського народу був оголошений екстремістською організацією, десятки кримських активістів, включно з лідерами Меджлісу, були затримані.

ООН ухвалила кілька резолюцій, в яких закликає РФ припинити агресію проти України і злочини проти прав людини в Криму. Остання з них була прийнята 16 грудня.

23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн та міжнародних організацій заснували "Кримську платформу" з метою припинення російської окупації півострова мирним шляхом. У 2022-му році всупереч повномасштабному вторгненню РФ в Україну відбувся другий саміт "Кримської платформи".

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