Земля передана для обслуговування спортбази з забороною житлового будівництва.

Київрада передала ТОВ "СПК БВ Чайка" 2,96 га землі на вул. Набережній, в урочищі Чорторий, 12 (Труханів острів) в оренду на 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали 83 депутати Київради з 98 зареєстрованих у сесійній залі.

Земля передається, згідно з рішенням, "для експлуатації та обслуговування водно-спортивної бази" у зв’язку з набуттям права власності на чинне нерухоме майно за вказаною адресою.

Відповідно до Генплану міста Києва, земельна ділянка за функціональним призначенням належить до територій зелених насаджень загального користування. Ділянка розташована в межах парку "Труханів острів" та частково в прибережних смугах р. Дніпро. Наразі на ділянці розташований майновий комплекс спортбази "Чайка" загальною площею 853,5 кв м.

Читайте такожУ Києві повністю "зачистили" один з найбільших ринків (фото)Сьогоднішнім рішенням депутати затвердили проект землеустрою території, що передається. При цьому під час обговорення депутати внесли доповнення у рішення, яким виключили можливість житлового будівництва на відведеній ділянці. Інше нове будівництво, виходячи з рішення, можливе за умови оформлення дозвільної та проектно-кошторисної документації в порядку, визначеному законодавством.

Як раніше повідомляв УНІАН, Київрада дала дозвіл на знесення під забудову кінотеатру "Загреб". У документах рішення зазначено, що інвестор повинен відшкодувати вартість об’єктів, які зносять, шляхом перерахування коштів до спецфонду бюджету Києва.

Автор: Інна Андаліцька