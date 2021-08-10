Наразі вирішується питання вилучення автомобілів, залучених у зйомках на Софійській площі.

Орієнтовний розмір заподіяних збитків внаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить близько 50 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури у соціальній мережі Facebook.

"За попередньою інформацією, орієнтований розмір заподіяних збитків внаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить близько 50 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

На цей час тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин та осіб, причетних до кримінального правопорушення. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом подій, що відбулися на Софійській площі у зв’язку з проведенням несанкціонованих зйомок, здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Читайте такожУ Мінкульті відреагували на дрифт у центрі Києва

При цьому вирішується питання про вилучення автомобілів, задіяних у зйомках.

Також першочерговими слідчими діями встановлено, що до КП ШЕУ Шевченківського району представники приватної компанії щодо проведення зйомок не звертались та свої дії не погоджували.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Екстремальний дрифт на Софійській площі в Києві

10 серпня в центрі Києва на Софійській площі зняли на відео дрифт двох автомобілів. На відео видно, як автомобілі швидко їздять пішохідною зоною навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, роблячи різкі повороти. На площі авто своїми шинами "намалювали" декілька кіл.

Як свідчить допис компанії Red Bull в Instagram, участь у зйомках брала співачка Alyona Alyona і професійний гонщик Конор Шанахан. Згодом Alyona Alyona виправдалася за участь у скандальній зйомці. Вона думала, що у організаторів рекламної кампанії були всі дозволи.

Київська міська державна адміністрація звернулася до поліції з приводу екстремальної зйомки за участю машин на Софійській площі, де у небезпеці були пішоходи. На місці зйомок не було встановлено ніяких спеціальних огороджень. У міськадміністрації повідомляють, що через екстремальні маневри забруднено слідами автомобільних шин покриття на історичній площі.

У поліції визнали те, що трапилося хуліганством (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу). Правоохоронці з'ясували, що в центрі столиці знімали рекламний ролик. Учасників та організаторів зйомки почали розшукувати.

За дрифт на Софійській площі Києва влада оштрафувала на 1 тисячу 700 гривень керівника зйомок Єлизавету Олашко.

Автор: Віталій Саєнко