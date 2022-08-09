Дівчина вже була в шлюбі за українцем.

Боєць Збройних сил України не зміг оформити офіційно стосунки. Справа в тому, що його кохана громадянка Російської Федерації.

Про це розповів Дніпровський журналіст Валерій Гарагуц у Facebook.

Зазначається, що в РАГСі Дніпра відмовив зареэструвати шлюб бійця ЗСУ та громадянки РФ. Жінка народилася в Москві, але вийшла заміж за жителя Дніпра. Через якийсь час вони розлучилися. Жінка залишилася жити в Дніпрі. При цьому у неї була посвідка на постійне проживання в Україні.

Після розлучення жінка почала зустрічатися з хлопцем, який служив у ЗСУ. Чоловік служив з 2014 року. У нього з'явилася можливість приїхати й пара вирішила оформити стосунки, але в РАГСі їм відмовили.

"У країні воєнний стан і будь-які послуги громадянам з країни агресора не надаються, тому громадянину України у вільному виборі дружини було відмовлено. Виїхати в іншу країну для укладення шлюбу не можуть, до того наречений служить в ЗСУ. Звернутися до суду було б хорошим варіантом, але наречений на війні, а наречена – громадянка Росії", – йдеться в повідомленні.

При цьому журналіст нагадав, що стаття 51 Конституції України говорить, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Крім того, закон України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства передбачає, що іноземці та особи без громадянства на території України користуються такими правами і свободами, як і громадяни України.

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