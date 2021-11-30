Свою романтичну пропозицію рятувальник готував протягом тижня, через 3 місяці після знайомства.

Рятувальник пожежної частини с. Віта Поштова, що на Київщині, Дмитро зробив романтичну пропозицію руки та серця своїй дівчині Анастасії.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Київській області у Facebook.

Під час прогулянки по ТЦ Дмитра "викликали по тривозі", а повернувшись на пожежному авто, хлопці "приступили до гасіння" автівки, котру заздалегідь обклали кольоровими димовими шашками. До Анастасії підбіг Дмитро з величезним букетом троянд, встав на коліно та протягнув обручку.

"Сьогодні я зроблю пропозицію своїй коханій дівчині. Пора вже зважитись на цей відповідальний крок. У нашій професії найголовніше – надійний тил, щоб вдома чекали", - розповів рятувальник.

Свою романтичну пропозицію хлопець готував протягом тижня, через 3 місяці після знайомства. Дівчина погодилася вийти заміж за рятувальника.

Нагадаємо, у День пам'яті жертв голодоморів, 27 листопада, до акції "Запали свічку" долучилися прикарпатські рятувальники. Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста опублікували в Facebook фото запаленої свічки на високогірному посту.

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Автор: Вікторія Гордієнко