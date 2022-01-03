Парубок викликав "поліцію" та імітував затримання своєї дівчини.

У Мелітополі Запорізької області хлопець незвичайним способом зробив пропозицію руки та серця своїй коханій.

Як повідомляє місцевий сайт Субота.плюс, для цього чоловік викликав "поліцію" та імітував затримання своєї обраниці.

Коли дівчина під'їхала на авто до воріт приватного будинку, позаду неї зупинився білий мікроавтобус, з якого вибігли люди в масках і жилетах з написом "поліція" та з муляжами пістолетів. Її поклали на капот машини.

У цей момент до неї вийшов наречений, став на одне коліно і простягнув каблучку.

Дівчина була шокована, але на таку оригінальну пропозицію одружитися дівчина відповіла згодою.

Пам'ятне відео оприлюднили у соцмережах.

Нагадаємо, раніше рятувальник пожежної частини с. Віта Поштова, що на Київщині, Дмитро зробив романтичну пропозицію руки та серця своїй дівчині Анастасії. Під час прогулянки по ТЦ Дмитра "викликали по тривозі", а повернувшись на пожежному авто, хлопці "приступили до гасіння" автівки, котру заздалегідь обклали кольоровими димовими шашками. До Анастасії підбіг Дмитро з величезним букетом троянд, встав на коліно та протягнув обручку.

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