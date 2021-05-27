У Рівному вулицями розгулювала оголена молода пара, прикриваючись ковдрами.
Відео оприлюднила спільнота rivne_1283 в Instagram.
На кадрах видно, як закохані фотографувались на вулиці та в такому вигляді відвідали кафе, де поласували кавою з випічкою. Біля столика молодят сиділи й інші відвідувачі закладу.
Судячи з відео, прогулянка відбувалася вранці.
Користувачі по-різному відреагували:
Читайте такожВ трусах і капцях: у Дніпрі на мосту зловили оголеного чоловіка (відео 18+)«Яка різниця, як вони фоткаються? З голою сракою центром не бігають. Аби людям було ок. От захотіли фотку у ковдрах – зробили, а ви біситесь», «Дуже гарно та романтично», «Я так розумію, це ще треба сказати дякую що вони взагалі голі не вийшли», «Вони не голі, щасливі, ну пофотографувались люди, і що? Якщо їм комфортно», «Клас! Люди живуть, як хочуть, і байдуже, що подумають інші», «А чому в ковдрі? Зразу голі ходили б! До чого світ котиться?! Жах», «Аби фоточка була класна. Скиньте потім результат».
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