Алгоритм дій військовозобовʼязаного, який перебуває у розшуку, залежить від того, у який спосіб він оновлював свої дані.

Як відомо, з 18 травня, коли набув чинності закон про мобілізацію, військовозобовʼязані мають протягом 60 днів оновити свої облікові дані. Іноді люди виявляють, що перебувають у розшуку.

Як пояснили в Міністерстві оборони України виданню "РБК-Україна", алгоритм дій військовозобовʼязаного, який перебуває у розшуку, залежить від того, як він оновлював свої дані. Якщо статус "у розшуку" висвітився під час оновлення даних через застосунок "Резерв+", людина спочатку має повторно авторизуватися. Якщо після цього статус "у розшуку" не зник, військовозобовʼязана особа має явитися до свого ТЦК та СП, аби зʼясувати всі обставини.

"У випадку, якщо ви дізнались про статус "у розшуку" під час оновлення даних у ЦНАП, то необхідно особисто прибути до свого ТЦК і там повторно оновити дані", – йдеться в матеріалі.

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При цьому у Міноборони наголосили, що статус "у розшуку" з’являється у громадян, які порушили правила військового обліку. Зокрема, це громадяни:

які були призовниками, проте не стали на військовий облік військовозобов’язаних після досягнення ним 25-річного віку (або до 18.05.2024 року – до досягнення 27-річного віку);

які були зняті з військового обліку, але без належних на те правових підстав, не стали на військовий облік за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (наприклад, військовозобов’язані, які прибули з інших місцевостей України або з-за кордону на нове місце проживання).

Також статус "у розшуку" можуть мати громадяни, які отримали повістку про необхідність з’явитися до ТЦК для оновлення персональних даних, але не зробили цього у визначений час без поважних причин.

Мобілізація в Україні: це варто знати

Оновивши дані через застосунок "Резерв+", військовозобовʼязані громадяни можуть виконати норму нового мобілізаційного закону. Проте у деяких випадках доведеться додатково завітати до ТЦК та СП.

Зокрема, особисто явитися до військкомату треба, якщо дані були внесені в реєстр "Оберіг" некоректно, або якщо людина порушила правила військового обліку. Також до ТЦК і СП слід з'явитися тим, хто має бронювання, право на відстрочку або отримав направлення на ВЛК чи мобілізаційне розпорядження, зауважили в Міноборони.

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