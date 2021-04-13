У селі неподалік від Києва жінка вигнала 75-річного чоловіка з дому, і він оселився у дворі в залізній будці.
Читайте такожУ Києві безхатченки облаштували "житло" прямо на зупинці транспорту (фото)Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Інцидент стався в селі Вишеньки.
Зазначається, що сусіди взялися годувати та з'ясовувати, чим можна йому ще допомогти.
Раніше чоловік жив у квартирі на другому поверсі. З жінкою в цивільному шлюбі прожили понад 10 років, а потім до них переїхала її донька, і все.
"Спочатку мені сказали: "йди", а потім моєму собаці", - розповів чоловік.
У сільській раді повідомили, що чоловік у селі не прописаний, а чужинцю вони нічим допомогти не можуть.
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