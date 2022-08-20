Росія готує теракт під час "суду" над захисниками "Азовсталі" у Маріупольській філармонії.

Росія переслідує дві мети, готуючись до показового "судилища" над українськими військовополоненими у Маріуполі на День Незалежності 24 серпня.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні українська розвідка попереджала, що Росія готує теракт під час "суду" над захисниками "Азовсталі" у Маріупольській філармонії. Згідно з даними ГУР, окупанти можуть завдати ракетного удару по приміщенню і звинуватити у нападі ЗСУ.

"Ці показові процеси, найімовірніше, будуть організовані, щоби створити у російської аудиторії враження, що російська окупаційна влада вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки окупованих територій. Росіяни, імовірно, проведуть "суди" 24 серпня, щоб встановити додаткові інформаційні умови для здійснення контролю окупованих територій", - пояснюють аналітики.

Страта українських військовополонених в Оленівці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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