Маріупольців закликають не вестися на пропозиції загарбників.

Російські загарбники розпочали у Маріуполі чергову хвилю мобілізації, вербують чоловіків, пропонуючи працювати у так званій "державній воєнізованій горнорятувальній службі".

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

Зазначається, що людям нібито пропонують влаштуватися водіями та машиністами. При цьому серед місць дислокації – Донецьк, Горловка та Макіївка. Міськрада запевняє, що насправді відбувається прихована мобілізація: людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це, зокрема, робили у Донецьку.

"Таким чином, росіяни хочуть використовувати мирних маріупольців у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції", – йдеться у повідомленні.

Маріупольців закликають не вестися на такі чи інші пропозиції від російських окупантів та за можливості виїхати з міста.

Раніше УНІАН вже писав, що окупанти хочуть влаштувати "суд" над полоненими в Маріуполі на День Незалежності України. Таким способом ворог хоче продемонструвати хоч якісь "досягнення" за відсутності реальних перемог на фронті.

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