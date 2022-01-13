Суддя Червонозаводського районного суду Харкова Тетяна Янцовська заявила самовідвід у справі про смертельну ДТП, винуватцем якої став 16-річний Микола Харківський.
Про це йдеться у відповіді керівника апарату суду Олександра Вороніна, повідомляє "Суспільне".
"12.01.2022 суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовською Т.М. заявлено самовідвід у справі №646/4/22 за обвинуваченням Харківського Миколи Михайловича", — йдеться в документі.
Наразі невідомі причини, з яких суддя заявила самовідвід. Підготовче засідання у справі Миколи Харківського призначено на 19 січня.
Нагадаємо, три роки тому Янцовська дала цьому ж підсудному умовний термін. Йдеться про інцидент, коли 14-річний Харківський розстріляв із пневматичного пістолета сім'ю, за що отримав умовне покарання.
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Кривава ДТП за участю 16-річного мажора Миколи Харківського
- 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся з Chevrolet Aveo. В результаті аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti – двох юнаків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами госпіталізували.
- Водія Infiniti затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
- У ході досудового розслідування було проведено кілька експертиз, які, зокрема, підтверджують факт осудності Харківського, а також те, що саме він перебував за кермом Infiniti. Крім того, встановлена швидкість руху цього авто на момент ДТП – 180 км/год.
- Перебуваючи в медичному закладі, водій зателефонував у поліцію та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.
- Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент ДТП автомобіль Infiniti був у справному стані, у тому числі гальмівна та керувальна системи.
- Водію Infiniti загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
- Також в прокуратурі зазначають, що наразі проводиться слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 Кримінального кодексу).
- Крім того, в окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 1, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу).