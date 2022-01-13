У суді не назвали причини самовідводу судді Тетяни Янцовської.

Суддя Червонозаводського районного суду Харкова Тетяна Янцовська заявила самовідвід у справі про смертельну ДТП, винуватцем якої став 16-річний Микола Харківський.

Про це йдеться у відповіді керівника апарату суду Олександра Вороніна, повідомляє "Суспільне".

"12.01.2022 суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовською Т.М. заявлено самовідвід у справі №646/4/22 за обвинуваченням Харківського Миколи Михайловича", — йдеться в документі.

Наразі невідомі причини, з яких суддя заявила самовідвід. Підготовче засідання у справі Миколи Харківського призначено на 19 січня.

Нагадаємо, три роки тому Янцовська дала цьому ж підсудному умовний термін. Йдеться про інцидент, коли 14-річний Харківський розстріляв із пневматичного пістолета сім'ю, за що отримав умовне покарання.

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