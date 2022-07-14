Через масштабні руйнування неможливо налагодити безпечну роботу на заводі "Азот".

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку російські загарбники планують знову запустити хімічне підприємство "Азот", що може призвести до техногенної катастрофи.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Запуск "Азоту" може призвести до техногенної катастрофи. Окупанти усвідомлено наражають на небезпеку сєвєродончан, змушуючи їх виходити працювати на завод", - зазначив він.

Гайдай нагадав, що днями у своїх пропагандистських ЗМІ окупанти заявили про плани відновити роботу заводу.

"У свою чергу Group DF, до складу якого входить завод, заявили, що це вкрай небезпечно через значні руйнації на території комбінату та неможливо без належних спеціалістів. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А та 1-Б, цех азотної кислоти", - розповів він.

Крім того, пошкоджено практично всю інфраструктуру підприємства: системи водопостачання та водоочищення, систему енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство (пошкоджено залізничне полотно, склад, вузли перевантаження), зруйновано два сховища метанолу, пошкоджено чотири сховища карбамідно-аміачної суміші.

Голова ОВА повідомив, що також повністю зруйнована система електропостачання "Азоту". Завод не може отримувати електороенергію ані від "Луганського енергетичного об’єднання", ані від підстанції Кремінська 500 кВ.

Крім того, зруйновано систему очищення стічних вод "Азоту". До війни підприємство забезпечувало очищення всіх стічних вод міста.

За його словами, росіяни вже розшукують в окупованому місті працівників "Азоту" та "запрошують" на роботу, обіцяючи, що повернуть хімзавод до життя.

"Це неможливо. Орки умисно наражають людей на небезпеку. Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю", - вважає Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що Сєвєродонецьк вже під окупацією, виїхати з міста можна тільки через тимчасово окуповані території.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, місто зруйноване на 90%, і "виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть".

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