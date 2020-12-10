Проект насамперед націлений на підвищення якості викладання steam-дисциплін в школах.

У трьох українських містах — Маріуполі, Запоріжжі та Кривому Розі — презентували всеукраїнський освітній проект для вчителів, покликаний підвищити ефективність технічної освіти.

Про це повідомляє 24 канал. Як зазначила гендиректор ГО Фонд розвитку Маріуполя Лілія Малицька, це — лідерська освітня програма для вчителів й про них.

"Проект насамперед націлений на підвищення якості викладання steam-дисциплін в школах. Нам потрібно якось зацікавити дітей у вивченні математики, фізики, хімії та інформатики", – зазначила Малицька.

Основна ціль, у рамках Steam Camp, допомогти вчителям — зрозуміти мотивацію у професії та намітити подальші цілі.

Як розповів керівник Української академії лідерства Роман Тичківський, вчителям у 21 столітті необхідно освоювати лідерські якості.Читайте такожЧи закриють школи та дитсадки на час локдауну: рішення Кабміну

У компанії "Метінвест", яка стала партнером проекту, зазначають, що після участі у ньому вчителі зможуть по-новому подивитися на систему освіти в Україні. Також цей проект допоможе налагодити більш тісну співпрацю навчальних закладів з профільними відомствами.

Зазначається, що педагогів будуть відбирати за підсумками написання есе та відеотестування. У програмі візьмуть участь близько 900 викладачів навчальних закладів різних рівнів з трьох міст — Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу.

Як зазначив директор департаменту групи "Метінвест" Костянтин Войцеховський, потрібно починати "переламувати" освітню підготовку в школах, працювати з дітьми й пояснювати, наприклад, що програмування – це добре. Й що не менш цікаво програмувати у виробництві – автоматизувати виробничі процеси.

Педагоги з трьох міст підтримали цей проект, адже переконані: важливо викликати в дітей бажання освоювати щось нове.

Проект, серед партнерів якого програма допомоги від американського уряду USAID, триватиме 7 місяців. Сподіваються, що результати сприятимуть зростанню відсотку успішного ЗНО за точними дисциплінами для учнів.

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Автор: УНІАН