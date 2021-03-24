Чоловік займався волонтерською діяльністю і не раз на власному автобусі виїжджав в зону бойових дій, доставляючи необхідні речі для захисників України.

У Єгипті від коронавірусу помер український лікар-стоматолог, відомий волонтер Юрій Юрасюк. Чоловіка відмовлялися госпіталізувати, зробили це лише тоді, коли йому стало зовсім зле.

Як йдеться в матеріалі "Обозревателя", дружина Юрасюка Ольга звинувачує страхову компанію в його смерті, адже вона не наполягла на лікуванні.

Ольга розповіла, що перед вильотом в Шарм-ель-Шейх вони здали ПЛР-тести, вони були негативними. А через три дні чоловікові на курорті стало зле. Після КТ з'ясувалося, що у нього двостороння пневмонія і підозра на коронавірус. Однак його не госпіталізували, а лише ізолювали в іншому номері готелю.

Читайте такожПобиття в київському супермаркеті: постраждала вважає, що маски не захищають від коронавірусу (відео)А наступного дня Юрій отримав позитивний тест на COVID-19, його знову забрала швидка, але в госпіталізації знову відмовили. Волонтер повернувся до готелю.

12 березня Юрію стало зовсім зле. Він почав кашляти кров'ю, важко дихав. Лише тоді його забрали в лікарню й одразу ж підключили до апарата ШВЛ.

Дружина розповідає, що не могла добитися інформації про стан здоров'я Юрія ні від страхової, ні від посольства України. З'ясувалося, що Юрій був на діалізі, тому що почалися проблеми з нирками. У нього була зупинка дихання, його реанімували. Але у чоловіка постраждав головний мозок.

"19 березня мені повідомили про смерть Юри. Потім мені передали висновок щодо всіх обстежень, у нього ще були пробиті легені дренажами під час реанімації", – повідомила Ольга.

В офіційному висновку про смерть Юрія йдеться, що він помер від гострої серцевої недостатності. У рапорті про смерть чоловіка, який Ольга отримала через єгипетських представників, причиною смерті зазначали коронавірус.

Як пише "Обозреватель", Ольга хоче домогтися правди, написала заяву в єгипетську поліцію і має намір продовжити розгляд в Україні. Жінка звинувачує страхову компанію, яка, за її словами, заперечувала необхідність госпіталізації чоловіка.

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Автор: Ольга Робейко