Адміністрація школи закликала забезпечити дітей мінімум двома свічками.

У Запоріжжі адміністрація однієї зі шкіл закликала батьків учнів закупити свічки для бомбосховища на випадок можливого вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє місцеве видання ZaБор.

Інцидент стався у школі № 94. Батьки учнів 4 класу надали виданню скриншоти листувань у чаті батьківського комітету, щоб надати ситуації розголосу.

Керівництво школи розпорядилося закупити по 2 свічки на кожну дитину для підготовки бомбосховища.Водночас батьків обурило нехтування правилами пожежної безпеки.

Кілька батьків у чаті зауважили, що відкритий вогонь у приміщенні з малечею може призвести до трагічних наслідків. Деякі навіть запропонували більш безпечну альтернативу - ліхтарики.

"Перше питання про пожежну безпеку. Діти (багато дітей!) і відкритий вогонь. Де і з яких методичок взяло інформацію керівництво про необхідність свічок в бомбосховищі?" - обурюються батьки.

У 4-А класі цієї школи 35 учнів, відповідно йдеться про 70 свічках.

"Це підготовка бомбосховища. На випадок якщо буде вторгнення. Не панікуйте, і старші класи теж закуповують. Тільки там список більше", - йдеться чаті.

У процесі обговорення деякі батьки запропонували більш безпечну альтернативу - ліхтарики. Однак інші класи можуть закупити свічки, тому загроза для дітей все одно зберігається.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі активісти заявили про готовність захищати місто зі зброєю в руках у разі нападу РФ. Представники патріотичних організацій записали відеозвернення, яке зараз тиражується в соціальних мережах.

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