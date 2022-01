Одеські патріоти продемонстрували зброю і нагадали про катакомби.

В Одесі активісти заявили про готовність захищати місто зі зброєю в руках у разі нападу РФ. Представники патріотичних організацій записали відеозвернення, яке зараз тиражується в соціальних мережах.

Звернення розміщене, у тому числі на сторінці місцевого патріота Дем'яна Ганула в Facebook.

На відео – відомі активісти (Ганул, Ігор Бею та інші), які звертаються до потенційних загарбників українською та російською мовами. При цьому в руках чоловіків – зброя.

Зазначається, що у разі необхідності патріоти виступлять єдиним фронтом, щоб захистити Одесу від вторгнення. Вони нагадують, що в Одесі та Одеській області є катакомби, які можуть послужити укриттям для партизанів у разі військових дій.

"Нам відступати нікуди, за нами тільки море. Нам є, чим вас зустріти... Одеса під час Другої світової війни героїчно оборонялася проти нацистів. Так само буде оборонятися проти рашистів", - акцентують активісти.

Ганул також написав, що всі патріотичні організації Одеси постануть єдиним фронтом проти російських окупантів.

"Одеса завжди славилася різноманітністю національностей та гостинністю, але тільки для тих, хто приходить до нас з миром. Жителі нашого міста захищали свої будинки від німецьких нацистів 81 рік тому (у 1941 році 73 дні добровольці разом з бійцями діючої армії обороняли місто від румунських та німецьких окупантів – УНІАН). Ми вистояли у 2014-му перед сучасними російськими нацистами, що розв'язали війну на українській землі. Одесити 2 травня 2014 року як ніхто інший показали, що Одеса — це Україна", - написав Ганул.

Читайте такожУкраїнці запустили патріотичний флешмоб у Facebook (фото)Він підкреслює, що, попри всі розбіжності, які виникли між патріотами останніми роками, незалежно від мови, якою вони спілкуються і до яких храмів ходять, всі стануть пліч-о-пліч проти російських окупантів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві активісти подякували союзникам України за військову підтримку. Учасники акції тримали у руках плакати "Thank you. "Your cool weapons warm our hearts", "Thanks friends", "Ukraine is not Zelensky" та інші. Наприкінці акції учасники підписали банер вдячності.

