19 вересня його не стало.

У Запоріжжі помер хлопець, який пережив клінічну смерть під час уроку.

Про це матір хлопця повідомила порталу "ZaБор".

3 вересня 14-річному учню гімназії №8 стало погано посеред уроку. У хлопця раптово зупинилося серце. Його доправили до реанімації у вкрай тяжкому стані.

Його матір розповідала, що в реанімації хлопець підхопив грибок і інфекцію.

Читайте такожОсліпла на одне око та була при смерті: постраждала від вибуху в Карпатах туристка отямилася"До весни дитина була здорова і знаходилася в основній групі здоров'я. У березні та червні були дві непритомності до 20-30 секунд. Обстеження не виявили серйозних патологій. Ми зробили МРТ, енцефалограму, УЗД серця і судин, холтер. Проліковано від аритмії та ВСД,"- розповідала Мілена Чекулаева на початку вересня.

У неділю, 19 вересня, Івана Чекулаева не стало.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві 10-річна школярка знепритомніла на уроці фізкультури та померла. Пізніше стало відомо, що вона не скаржилася на здоров'я.

Автор: Людмила Жерновська