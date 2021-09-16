Дівчинці стало раптово погано на уроці фізкультури.

Дівчинка, якій стало погано на уроці фізкультури в Полтаві, не скаржилася на здоров'я. Вона не мала показань для спецгрупи, тому займалася в основній.

Про це повідомляє "Суспільне".

Трагедія сталася 15 вересня у полтавському ліцеї №33. За словами директора навчального закладу Наталії Кікоть, учениці стало погано під час уроку фізкультури, коли відпрацьовували вправи на тему "футбол". При цьому дитина ні на що не реагувала.

"Відразу викликали медика, покликали класного керівника, паралельно я почав відпрацьовувати елементи штучного дихання та непрямого масажу", - розповів вчитель фізкультури ліцею Валерій Білоха.

Читайте такожЖитель Дніпра впав у калюжу, захлинувся й помер (фото)Відзначається, що медики приїхали швидко й госпіталізували дитину в стані клінічної смерті. У дитячій міській лікарні за її життя боролися ще близько години.

"Дівчинкою займалися лікарі-реаніматологи. Все можливе робили, щоб повернути її до життя. Але, на жаль, зафіксували біологічну смерть", - пояснила виконуюча обов'язки директора лікарні Олена Ананевич.

Дитина на здоров'я не скаржилася, тому перебувала в основній групі з фізкультури. Крім того, батьки надали школі відповідну довідку.

"У мене оригінал цієї довідки, слідчі її бачили, перевіряли. І попередні роки - 3 і 4 класи, також довідки про те, що основна група з фізкультури", - пояснила директор ліцею.

Водночас вона вказала, що в довідці значилося, що 31 серпня дівчинка відвідувала ендокринолога, але серйозних скарг у неї не було.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу, в ході якої повинні з'ясувати причину смерті. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Херсонській області 15-річна дівчинка зомліла на сцені табору під час виступу і померла. За попередніми висновками медекспертів, дитина померла через гостру серцеву недостатність.

Автор: Анастасія Горбачова