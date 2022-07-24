На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну населенню було роздано велику кількість зброї, що зіграло свою роль у обороні Києва та інших міст.

Правоохоронці днями знайшли й вилучили у мешканців однієї з північних областей України два трофейні танки російських окупантів.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю виданню "Телеграф".

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну населенню було роздано велику кількість зброї, що зіграло свою роль у обороні Києва та інших міст.

"Щойно ситуація відносно стабілізувалась на Київщині, ми поставили питання про контроль над зброєю... Ми думаємо сформувати реєстр тих осіб, яким видана зброя, зробити його цифровим, доступним на планшеті для кожного поліцейського, який несе службу на блокпості. Щоб було легко ідентифікувати кожну одиницю зброї, як вітчизняного зразка, так і трофейну, яка так само має бути зареєстрована", - сказав Єнін.

ВІн зазначив, що це непростий процес, який вимагає надзвичайно точного підходу з боку наших військових.

"Наші поліцейські вилучають велику кількість зброї, боєприпасів, навіть бойової техніки. Буквально кілька днів тому в одному з північних регіонів у місцевого населення вилучили два трофейні танки. Ми спонукаємо населення передавати "віджату" техніку нашим Збройним силам", - розповів Єнін.

Заступник голови МВС наголосив, що питання обігу зброї дуже важливе, проте Україна досі не має відповідного закону.

Як повідомляв УНІАН, у березні, через місяць після повномасштабного вторгнення РФ, українська армія мала на 43 танки більше, ніж до початку війни, завдаяки захоплюнню їх у Росії.

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