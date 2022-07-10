Російська армія — один з постачальників техніки ЗСУ.

В Міністерстві оборони України розповіли про три найкращі трофейні РСЗВ ВСУ. Ці реактивні системи залпового вогню були захоплені нашими воїнами під час боїв з окупантами. Тепер техніка використовується для знищення ворога.

Відповідною інформацією поділився прес-центр Міноборони на офіційній сторінці на Facebook.

Третє місце займає БМ-27 "Ураган". Дальність стрільби цієї РСЗВ — 30-35 кілометрів. Комплекс має різні типи реактивних боєприпасів 9к57, можлива стрільба з кабіни або з закритої позиції.

На другому місці розташувалася "Торнадо-Г". Бойові можливості зазначеної РСЗВ розширили за рахунок нових реактивних боєприпасів. "Тепер "Торнадо-Г" буде ефективно" працювати" по колишнім господарям за рахунок далекобійності, точності ураження і супутникового наведення", — заявили в Міністерстві оборони.

А лідируюча позиція дісталася ТОС-1А "Солнцепек" — легенді російської пропаганди. Система веде вогонь термобаричними боєприпасами, в залпі 24 снаряди, які здатні накрити площу 200х200 метрів. На озброєнні ЗСУ знаходиться вже кілька таких комплексів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще в середині березня повідомив, що російська армія фактично стала одним з постачальників техніки для українських захисників.

Що стосується ТОС-1А "Солнцепек", то одну таку систему ЗСУ захопили 30 березня, а другу — 7 травня. Обидві були отримані в результаті боїв в Харківській області.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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