Такий крок міг би спричинити ризик того, що російські окупанти знову спробували б атакувати північ України чи інші території.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі евакуації населення з міст, де після першого масованого обстрілу 10 жовтня постраждала енергетична інфраструктура, Україна могла би втратити державність.

Під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону Зеленський зазначив, що такий крок міг би спричинити ризик того, що російські окупанти знову спробували б атакувати північ України чи інші території.

"Коли був перший ракетний удар по Києву, була пропозиція евакуювати столицю, все населення, закрити всю інфраструктуру, всі магазини, вимкнути електрику тощо. Така була пропозиція згідно того, що може статися так, що не буде світла, не будуть працювати очисні споруди, тож не буде питної води і не буде багато всього", – розповів президент.

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За його словами, це було в перший день потужних ракетних ударів з боку РФ.

"Моє запитання було наступне: а коли будуть ракетні удари по всій державі, куди ми її будемо евакуювати? В Польщу, Словаччину, Румунію? Скажіть, після великої глобальної евакуації – хоч один дайте мені відсоток гарантування, що Росія не повернеться, не зайде і не займе повністю нашу територію? Якщо немає людей в місті, тоді ракети будуть усюди, буде Маріуполь в кожному місті, буде всюди смерть. І це ваш вибір", – пояснив Зеленський.

Президент додав, що не знає, що буде завтра. Проте якщо всіх вивезти, то постає питання, хто ж буде захищати державу.

"Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? Ви вважаєте, що в них немає жінок і дітей? У них є батьки і близькі, вони такі самі люди. А чим вони мотивовані – заробітною платою? Ні, може, хтось, у більшості своїй – Україна (мотивує). А що таке Україна? Земля і сім'ї. А якщо всі їхні сім'ї виїхали? То що вони захищають?..", – наголосив президент.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі

Під час масованого ракетного удару РФ по Україні 10 жовтня були зафіксовані "прильоти" в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Електропостачання було порушено практично по всій країні.

Вже 11 жовтня Росія повторила масштабну атаку. Країна-терорист здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України.

15 листопада 2022 року Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України з початку війни. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається завдати максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими.

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