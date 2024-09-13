Україна очолила антирейтинги з рівня смертності та народжуваності у світі

На тисячу осіб у нашій країні лише шість народжених.

Україна цього року очолила список країн з найвищим рівнем смертності. Крім того, у рейтингу народжуваності ми зайняли останню сходинку.

Як свідчать дані з останніх даних звітів Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) щодо глобальної статистики смертності й народжуваності, рівень смертності в Україні становить 18,6 на 1000 осіб.

На другому місці - Литва з показником 15,02 смертей на 1000 осіб, а на третьому - Сербія, де рівень смертності становить 14,9 на 1000 осіб.

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При цьому за рівнем народжуваності Україна посідає останнє, 228 місце. На тисячу осіб у нашій країні лише шість народжених.

Першу десятку зайняли африканські країни. Для порівняння, у лідері, Нігері, народжується 46,6 людини на 1000.

Проблеми з демографією

В умовах повномасштабної війни народжуваність в Україні різко скоротилася, поглибивши демографічну кризу, яка і так посилюється протягом останніх 10 років. За словами експертів, сама війна та пов’язана з нею мобілізація відіграє тут лише опосередковану роль.

У 2010-2013 роки щорічно народжувалися близько 500 тисяч дітей. Однак за останні роки цей показник впав у понад двічі.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова заявляла, що "ані 50, ані 40 мільйонів громадян в Україні уже не буде – хіба що у випадку інтенсивної імміграції", але це вже будуть не українці і, скоріше за все, навіть не європейці.

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