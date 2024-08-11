Очікується, що населення України надалі зростатиме, незважаючи на війну, тому що деякі біженці повертаються.

Населення планети продовжує зростати, досягнувши 8 мільярдів у листопаді 2022 року. Однак процес відбувається дуже нерівномірно. В деяких країнах спостерігалося вибухове зростання населення, а в інших – значне зниження. Несподівано, але Україна під час війни також демонструє приріст. Про це йдеться у публікації Newsweek.

"Більшість країн із високими темпами зростання населення... мають поєднання молодої структури населення (це також означає, що багато жінок перебувають у репродуктивному віці) та високого рівня народжуваності (тобто велика кількість дітей на жінку). Хоча рівень народжуваності скрізь знижується, країни з молодою структурою населення продовжуватимуть відчувати високий приріст населення протягом багатьох десятиліть", – старший науковий співробітник Центру демографії та глобального людського капіталу Вітгенштейна Томас Соботка.

Загальний темп зростання країни розраховується на основі рівня народжуваності та смертності, а також чистої імміграції та може бути позитивним або негативним.

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У рамках Всесвітньої книги фактів уряду США Центральне розвідувальне управління опублікувало оновлені дані про темпи зростання населення 236 країн і територій по всьому світу.

Виділяють такі 10 країн, які мають найвищі темпи зростання населення у 2024 році:

Південний Судан – темп зростання 4,65%;

Нігер – 3,66%;

Ангола – 3,33%;

Бенін – 3,29%;

Екваторіальна Гвінея – 3,23%;

Уганда – 3,18%;

Демократична Республіка Конго – 3,11%;

Чад – 3,01%;

Малі – 2,9%;

Замбія – 2,83%.

Для порівняння Сполучені Штати посідають 131 місце в списку з темпом приросту населення 0,67%. Україна має приріст 2,38%.

Соботка зазначив, що деякі з першої 10 країн знаходяться в зонах конфлікту або поблизу них: "У таблиці ЦРУ Південний Судан демонструє найвищий приріст населення, оскільки, за оцінками, частина мігрантів тікає з Судану під час триваючих там військових дій/громадянської війни", — сказав він.

Вчений додав, що деякі з результатів таблиці суперечать здоровому глузду, як-от той факт, що охоплена війною Україна позиціонується як країна, що найшвидше розвивається за межами Африки: "Очікується, що населення України зросте, незважаючи на війну, тому що деякі біженці повертаються (і залишають країни, де вони залишилися – тому, наприклад, Польща, за прогнозами, скоротиться на 1%)", – підкреслив Соботка.

Він додав, що війна також прискорила довоєнні тенденції низької народжуваності та еміграції в країні. "Ситуація є безпрецедентною", – зауважив експерт.

За його словами, зростаюче населення створює проблему для стійкості та соціального та економічного зростання, ступінь якого залежить від ряду факторів, включаючи політичні та економічні умови країн.

Проблеми демографії

За перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. Наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова заявляла, що "ані 50, ані 40 мільйонів громадян в Україні уже не буде – хіба що у випадку інтенсивної імміграції", але це вже будуть не українці і, скоріше за все, навіть не європейці.

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