Наш коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів).

Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про чергову спробу евакуації цивільних з заблокованого Маріуполя.

Про це вона повідомила у Telegram.

"Сьогодні знов намагаємось евакуювати жінок, дітей та осіб похилого віку. Зараз починаємо збиратися на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті". Якщо все буде за планом, приблизно о 12.00 почнемо евакуацію", - написала міністр.

ОНОВЛЕНО. Як пише Ірина Верещук, окупанти можуть намагатися паралельно з Україною організувати свій коридор для евакуації в росію.

Наш коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів).

Радник мера міста Петро Андрющенко зазначив, що росіяни змушують пересуватися маріупольців з білими стрічками дорогою до, на їхню думку, потенційного виходу людей з "Азовсталі".

"Таким чином росіяни посилюють протиснайперні заходи, продовжуючи використовувати маріупольців я кості приманки та живого щиту", - пояснює чиновник.

За словами Андрющенка, рашисти посилили фільтрацію чоловіків у кількох районах міста.

"Отримано перші підтвердження примусової мобілізації до "армії ДНР". Переважно, молоді чоловіки до 40 років. Їх спрямовують в напрям Донецька. На зараз інформацію додатково уточнюємо щодо кількості та подальшої долі", - інформує радник мера.

22 квітня гумкоридори для виїзду з Маріуполя українська влада не відкривала через небезпеку обстрілів з боку російських військових.

Напередодні, 21 квітня, росіяни теж зірвали евакуацію, обстрілюючи автобуси.

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