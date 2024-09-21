Захід проводився у Нідерландах і загалом зібрав представників 19 країн-членів і трьох країн-партнерів НАТО.

Україна вперше взяла участь в антидронових навчаннях НАТО, які тривали 10-20 вересня 2024 року в Нідерландах.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, у заході загалом взяли участь понад 450 учасників із 19 країн-членів і трьох країн-партнерів НАТО. Вони зібрались для випробовування здатності доступних на ринку протидронових систем.

Зазначається, що під час щорічних навчань НАТО з технічної оперативної сумісності (TIE) з протидії системам безпілотних літальних апаратів (C-UAS) були проведені польові випробовування понад 60 протидронових систем і технологій, таких як сенсори, системи "дрон проти дрона", глушилки і кіберперехоплювачі.

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Як інформують у Генштабі, перша активна участь України в цих навчаннях передбачена Дорожньою картою інноваційної співпраці НАТО – Україна, затвердженою лідерами членів Альянсу і України на Вашингтонському саміті. Такі навчання як C-UAS TIE надають унікальну можливість разом розв’язувати нагальні проблеми, такі як автономність і оперативна сумісність дронів, вивчаючи при тому бойовий досвід України з протидії малим дронам.

На Вашингтонському саміті 2024 року союзники здійснили кроки з подальшого посилення готовності, здатності реагувати і інтеграції IAMD НАТО, і домовились підтримувати розробку і впровадження інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної оборони для України.

Дрони на війні в Україні - головні новини

У російсько-українській війні вагомим інструментом стали БПЛА. Цю війну стали називати війною дронів, оскільки такого масштабного застосування безпілотників з обох сторін раніше не було в жодному конфлікті. І Україна, і РФ активно працюють над збільшенням можливостей безпілотних систем.

Ряд українських розробок вже став відомий усьому світу. Зокрема, були створені безпілотні морські дрони, через роботу яких РФ змушена була вивести свій флот з Чорного моря. Крім того, створені в Україні дрони вже літають на понад 1000 кілометрів. Наразі відомо вже про численні результативні атаки БПЛА по ворожих військових об’єктах на території РФ.

Україна зробила великий крок вперед й у розробці дронів-перехоплювачів. Прогнозується, що вони стануть непоганим доповненням до вже існуючих ЗРК, а їхньою головною перевагою буде відносна простота виробництва і мала вартість.

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