Росія у рейтингу на 162 місці з загалом 180.

Організація "Репортери без кордонів" (RSF) сьогодні оприлюднила результати щорічного аналізу щодо свободи преси в світі "Індекс свободи преси". У 2024 році у рейтингу загалом 180 країн. Зокрема, за результатами рейтингу Україна за рік піднялась на 18 позицій у світовому рейтингу свободи слова - з 79-ї на 61-шу.

Лідерами у світовому рейтингу стали Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Португалія та Ірландія. Це єдині країни світу, які продемонстрували цього року "добрі" показники свободи слова. Торік до цього списку належала також Литва.

"Одним із сюрпризів для Індексу є стрибок України на 18 позицій (61-е місце) завдяки покращенню як показника безпеки – менше вбитих журналістів – так і політичного. Хоча верховенство права не було запроваджено на всій території країни після російського вторгнення, яке завадило українській владі гарантувати свободу преси на окупованих територіях, політичне втручання у вільній Україні впало", - йдеться в матеріалах звіту.

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Трійку лідерів свободи слова у світовому рейтингу очолює Норвегія, також у ній Данія та Швеція.

"Три азіатські країни, які опинилися в нижній частині минулорічного індексу – В’єтнам, Китай і Північна Корея – поступилися своїми позиціями трьом країнам, чиї політичні показники різко впали: Афганістану (впав на 44 місця в політичному рейтингу), який безперервно переслідує журналістів після повернення до влади талібів; Сирія (зниження на 8 позицій у політичному рейтингу); і Еритрея (зниження на 9 пунктів у політичному рейтингу), яка зараз є останньою як у політичному, так і в загальному рейтингу. Останні дві країни стали зонами беззаконня для ЗМІ, з рекордною кількістю затриманих, зниклих безвісти або взятих у заручники журналістів", - мовиться у звіті Репортерів без кордонів.

Також у документі зазначається, що Росія "продовжила свій хрестовий похід проти незалежної журналістики". У рейтингу вона посіла 162 місце.

"Понад 1500 журналістів втекли за кордон після початку вторгнення в Україну. Підйом Росії на дві позиції у Всесвітньому індексі свободи преси у 2024 році через падіння інших країн приховує падіння її глобального результату", - зазначають "Репортери без кордонів".

Також звертається увага, що двома суперниками РФ за найнижчу позицію в Європейському регіоні є Білорусь (167 місце), чий уряд переслідує журналістів під приводом боротьби з "екстремізмом", і Туркменістан (175 місце), президент якого має необмежену владу та забороняє всі незалежні репортажі.

У загальному висновку "Репортерів" зазначено про погіршення ситуації зі свободою ЗМІ у світі. "Дедалі більше урядів і політичних органів влади не виконують своєї ролі гарантів найкращого середовища для журналістики та права громадськості на надійні, незалежні та різноманітні новини та інформацію. RSF бачить тривожне зниження підтримки та поваги до автономії ЗМІ та посилення тиску з боку держави чи інших політичних акторів", - йдеться у документі.

Свобода слова в Україні

Як повідомляв УНІАН, місяць тому Politico опублікувало матеріал, у якому високопоставлений американський дипломат, відповідальний за протидію дезінформації, висловив думку, що президент України Володимир Зеленський повинен бути більш відкритим до розкриття інформації про стан війни в Україні. Порада пролунала на тлі посилення бойових дій, російських успіхів у ключових сферах та послаблення міжнародної уваги до війни.

Він зазначав, що у той час як українські та західні журналісти наполягають на розширенні доступу до лінії фронту, влада в Києві обмежує репортажі з чутливих зон конфлікту і відмовляє державному телерадіомовленню. Дипломат припустив, що кращий доступ посилить нагальну потребу України в більшій допомозі з боку її союзників.

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