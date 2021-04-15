У порівнянні з липнем 2020 року вдвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою для країни проблемою.

Ключовими проблемами України громадяни вважають агресію Росії, безробіття та епідемію коронавірусу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 березня.

Так, ключовими проблемами країни респонденти вважають війну (47%), відсутність роботи, безробіття (37%) та епідемію коронавірусу (35%).

Також 27% опитаних вважають важливою проблемою в Україні низький рівень зарплат і пенсій, 21% - хабарництво та корупцію у владі, по 19% - некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги, 16% - неможливість отримати якісне медичне обслуговування.

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У порівнянні з липнем 2020 року удвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни, зазначили соціологи.

Крім того, на особистому рівні найважливішими проблемами респонденти вважають низький рівень зарплат та пенсій (38%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (35%). Епідемію коронавірусу особистою проблемою вважають 25%, війну на сході України - 24%, підвищення цін на основні товари та послуги - 23%, відсутність роботи, безробіття - 23%, неможливість отримати якісне медичне обслуговування - 16%, хабарництво та корупцію у владі - 14%, некомпетентність влади - 13%.

Опитування показало, що з липня 2020 значно зросла кількість українців, які вважають особистими проблемами підвищення тарифів на ЖКП та епідемію.

Крім того, близько третини опитаних вважають, що державні кошти цього року слід в першу чергу спрямувати на боротьбу з коронавірусом та збільшення соціальних виплат, пенсій. Лише 10% - за спрямування державних грошей на підвищення зарплат медикам, 8% - на будівництво доріг, 4% - на підвищення зарплат вчителям.

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Як проводилося опитування

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) було опитано 2 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більш як 2,2%.

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Автор: Костянтин Гончаров