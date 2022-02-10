Автівку 1955 року випуску передали в поліцію.

Прикордонники затримали на кордоні українця, який намагався вивезти в Польщу ретро-автомобіль 1955 року випуску.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

27-річний чоловік прямував до Польщі автівкою "Москвич 401".

Прикордонники пункту пропуску "Краківець" спільно з митниками перевірили автівку та надані ним документи. Вони виявили невідповідність VIN-коду на складових частинах автівки з відомостями, які зазначені в реєстраційних документах.

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Раніше повідомлялося, що у морському порту "Чорноморськ" у іноземця виявили старовинні монети та банкноти.

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